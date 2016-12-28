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«Стражи Галактики»: российские ученые готовят к запуску в космос обсерваторию
Общество

«Стражи Галактики»: российские ученые готовят к запуску в космос обсерваторию

Сегодня 4:46
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«Стражи Галлактики»: российские ученые готовят к запуску в космос обсерваторию

Москва, 28 декабря. Российские ученые разработали новые уникальные телескопы, благодаря которым уже в самое ближайшее будущее можно будет запросто заглянуть за край Галактики и просветить ее насквозь. 

Специалисты планируют уже весной 2018 года отправить на орбиту обсерваторию «Спектр-РГ». Помимо этого, уже в 2017 году они начнут проводить испытания рентгеновских телескопов.

В настоящее время телескоп уже одели в специальную экранно-вакуумную теплоизоляцию, чтобы отправить его работать в космос. Специалистам осталось только сделать клапаны, которые откроют доступ к разъемам и съемным элементам. Уже совсем скоро аппарат поместят в отдельный чистый модуль, и после этого доступ к нему будет закрыт для неспециалистов. 

Сообщается, ученые потратили на разработку этого уникального телескопа целых восемь лет. Работали над ним они в Институте космических исследований РАН и в Российском федеральном ядерном центре в Сарове. 

Первый из четырех выполненных образцов был сделан еще в 2010 году. В приборе используется сверхчувствительная оптика косого падения. Это позволит сделать уникальный обзор звездного неба. Работать российский прибор будет в тандеме с телескопом немецкого производства «еРозита». 

Немецкий прибор будет доставлен в российскую столицу уже в январе и после этого его установят на космическую обсерваторию «Спектр-РГ». Она уже находится в чистом модуле и проходит последние испытания.

В течение ближайших семи лет телескопы будут сканировать все звездное небо, делать точечный обзор галактик, изучать нейтронные звезды и черные дыры, вспышки сверхновых и новых галактических ядер.
 

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Ксения Бекетова
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