Сирия новости 28 декабря 2016 7.00: у Пальмиры готовится битва за газ, в Ракке коалиция снова отбомбилась по союзникам

Сирия, 28 декабря. В окрестностях Пальмиры готовится сражение за газовые месторождения, в Ракке коалиция снова по ошибке отбомбилась по союзным отрядам курдов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

По некоторым данным, боевикам террористических группировок, контролирующих ряд районов провинции Дамаск, удалось сформировать единое командование. В ближайшее время возможно обострение ситуации в провинции Дамаск, активизация атак боевиков на позиции правительственных сил и жилые районы провинции и города.

Провинция Латакия

Сообщается, что тот объем гуманитарной помощи, который хотела передать в Сирию Елизавета Глинка, погибшая при крушении Ту-154, был доставлен российскими военными в больницы Латакии.

Провинция Алеппо

Как сообщают местные СМИ из Бейрута, в минувший вторник ИГ* предприняли очередную масштабную операцию по захвату населенного пункта Насраллы. Атака на позиции САА осуществлялась, как пишет AMN, «волна за волной», в режиме интенсивного боя на протяжении нескольких часов. Тем не менее, группировки ИГ* не только не добились успеха, но и понесли существенные потери в живой силе и технике. Как сообщает AMN, ИГ* потеряло здесь 35 своих боевиков убитыми, 3 пикапа с установленными на них 23-мм зенитными пулеметами.

В социальных сетях распространяется информация о том, что силы «Отрядов народной самообороны» (YPG) атаковали подразделения, участвующие в операции «Щит Евфрата» на севере провинции Алеппо, в верховьях реки Саджур (приток Евфрата).

Провинция Хомс

В окрестностях Пальмиры местные СМИ, опираясь на свои источники, ожидают в ближайшее время крупное сражение между САА и террористами ИГ*. Цель САА —освободить газовые месторождения Шаер, захваченные ранее ИГ*. Потеря этих газовых месторождений создает дополнительные экономические трудности для населения Сирии.

СМИ называют даже количество солдат САА, готовых выбить отсюда отряды ИГ*. Речь идет о 7000-м войсковом соединении во главе с элитой САА — «Тиграми», усиленными союзными отрядами «Соколов пустыни» и «Хезболлы».

Сообщается, что подразделениям САА удалось развить успех в районе от военного аэродрома Т-4 — террористы ИГ* под натиском контратакующих сил САА отступили уже на 10 км к востоку от аэродрома Т-4.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ* предприняли попытку нападения на подразделения САА в районе города Дейр эз-Зор Аль-Рашидия, однако не справились с задачей и были вынуждены отступить, потеряв около 20 своих бойцов. Как сообщает источник, для террористов это была разведка боем с целью вычислить силы противника для последующей масштабной атаки уже в новом году.

Провинция Идлиб

Сообщается, что самолеты ВКС РФ нанесли несколько точных авиаударов по позициям боевиков в районе населенного пункта Саракеб в восточной части провинции.

Провинция Ракка

Истребители ВВС коалиции нанесли очередные ошибочные удары по позициям «Отрядов народной самообороны» (YPG) в районе деревни Джабар, к западу от города Ракка.

В местных социальных сетях сообщается о гибели двоих детей, подорвавшихся на минах, установленных бойцами «Отрядов народной самообороны» (YPG). Как сообщается, дети пытались бежать от ИГ* в расположение курдских отрядов.

В социальных сетях сообщают, что террористы ИГ* требуют от христиан в Ракке Джизью (налог, который, как они утверждают, должны платить «иноверцы» взамен на их помилование).

Населенный пункт Джаабар вновь перешел под контроль отрядов SDF****.

Провинция Хама

Боевики группировки «Файлак аль-Шам» обвиняют боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам»*** в неудачах последних боев с САА на севере провинции и грозятся покинуть северные КПП. Информация о расколе в рядах боевиков также распространяется в социальных сетях.

Провинция Хасака

Люди в Хасаке празднуют Рождество - впервые после того, как древнюю церковь освободили от террористов ИГ*.

Ирак

Террористы ИГ* распространили очередные устрашающие информационные материалы о казни семерых мирных жителей в районе Мохандессин, расположенном к востоку от Мосула. Их обвинили в сотрудничестве с иракскими войсками.

По сообщениям в социальных сетях, семь человек погибли и трое — ранены в результате взрыва заминированного автомобиля припаркованного возле популярного рынка в районе аль-Масари, расположенного к северу от Мосула, Автомобиль был ИГ*.

Премьер-министр Ирака аль-Абади прокомментировал последние заявления командования коалиции о том, что в США не рассчитывают на окончание операции в Мосуле ранее 2018 года. Аль-Абади считает такой прогноз слишком пессимистичным, и утверждает, что Мосул будет освобожден от террористов ИГ* в течение трех месяцев.

Иракские военные на востоке Мосула обнаружили склад ИГ* с большим количеством оружия. По сообщениям из департамента миграции Ирака, около 19 тысяч беженцев уже вернулись в свои дома в освобожденных районах Мосула.