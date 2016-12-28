Двое россиян задержаны в Уругвае за попытку обмануть казино

Пунта-дель-Эсте (Уругвай), 28 декабря. Глава отдела полиции департамента Мальдонадо Эроде Руис сообщил, что полиция Уругвая задержала во вторник двух граждан РФ за мошенничество в казино.

Сообщается, что россияне были задержаны в гостинице Conrad, расположенной в городе Пунта-дель-Эсте на юге Уругвая.

Личности задержанных не раскрываются, однако известно, что мужчинам 39 и 46 лет.

По данным правоохранителей, россияне использовали при игре в покер скрытую камеру, крепившуюся на одежду находившегося за игровым столом. Второй же злоумышленник, сидя в гостиничном номере, сообщал о розданных картах.

Подозрение сотрудников казино вызвало то, что игроки зарабатывали суммы, которые не были нормальными для игры.

Добавим, что в вещах задержанных была обнаружена специальная аппаратура и устройства. Кроме того, у них изъяли 20 тысяч долларов, полученных путем мошенничества.