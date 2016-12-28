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Румынию сотрясло мощное землетрясение
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Румынию сотрясло мощное землетрясение

Сегодня 4:20
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Румынию сотрясло мощное землетрясение

Бухарест, 28 декабря. В Геологической службе США сообщили, что восточную часть Румынии во вторник сотрясло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,6. В настоящее время уточняется информация о жертвах и пострадавших, а также о разрушениях.  

По информации ведомства, подземные толчки произошли около 23.20 по местному времени (02.20 мск) в 8 километрах к западу от города Нережу в румынском жудеце (уезде) Вранча. Очаг залегал на глубине 81 километра.
 
Этот удар стихии ощутили на себе и жители соседней Молдавии. Как рассказал дежурный Центра сейсмологии Академии наук Молдавии, в Кишиневе сила толчков составила 5,8 баллов.
 

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Ксения Бекетова
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