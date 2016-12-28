Румынию сотрясло мощное землетрясение

Бухарест, 28 декабря. В Геологической службе США сообщили, что восточную часть Румынии во вторник сотрясло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,6. В настоящее время уточняется информация о жертвах и пострадавших, а также о разрушениях.

По информации ведомства, подземные толчки произошли около 23.20 по местному времени (02.20 мск) в 8 километрах к западу от города Нережу в румынском жудеце (уезде) Вранча. Очаг залегал на глубине 81 километра.



Этот удар стихии ощутили на себе и жители соседней Молдавии. Как рассказал дежурный Центра сейсмологии Академии наук Молдавии, в Кишиневе сила толчков составила 5,8 баллов.

