NASA показало самый качественный снимок Пандоры

Вашингтон, 28 декабря. Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало самый качественны на данный момент снимок Пандоры, являющейся естественным спутником Сатурна.

Сообщается, что изображение было сделано с помощью космического аппарата «Кассини» во время самого близкого пролета рядом с Пандорой в декабре этого года. Во время съемки «Кассини» находился на расстоянии чуть более 40 тысяч километров от спутника.

Отмечается, что масштаб изображения составляет 240 метров на пиксель.

Напомним, что Пандора была обнаружена в 1980 году с помощью автоматической межпланетной станции «Вояджер-1». Ее диаметр составляет более 80 км. Спутник сопровождает кольцо F планеты и влияет на него своей гравитацией.