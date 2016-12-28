Роскомнадзор заблокирует сообщества зацепинга в Интернете

Москва, 28 декабря. Представители Роспотребнадзора установили, что зацепинг, а именно катание подростков на крышах поездов и сцепках, является одной из форм суицида. После этого в Роскомнадзоре решили заблокировать все сообщества зацепинга. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова официального представителя Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

По информации ведомства, сейчас уже заблокировано 65 таких групп в Сети. Как рассказал Ампелонский, в Роспотребнадзоре решили, что популярный среди молодежи зацепинг является одной из форм суицидального поведения, при котором люди, у которых нет силы воли покончить жизнь самоубийством начинает «играть со смертью», искать так называемые пограничные ситуации.

Отметим, что зацеперы цепляются за выступающие части вагонов поездов, или залезают на крыши составов и таким образом «путешествуют».

