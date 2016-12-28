Россияне стали отдавать предпочтение подержанным автомобилям

Москва, 28 декабря. Аналитики подсчитали, что в 2016 году в России вырос объем продаж автомобилей с пробегом.

Сообщается, что россияне стали покупать на 6,7% больше подержанных автомобилей. Эксперты считают, что данный показатель появился потому что подержанные автомобили имеют относительно хорошее качество вместе со значительной выгодой в ценовой политике.

Отмечается, что по данному показателю лидирует Центральный Федеральный округ. Следом за ним идет Приволжье, а замыкает тройку лидеров Сибирь. Именно в этих регионах продажа подержанных автомобилей демонстрирует наиболее положительную динамику.

Добавим, что в Северо-Кавказском федеральном округе увеличение показателя составило только чуть более 1%.