Греф рассказал, чего ожидает от 2018 года

Москва, 28 декабря. Изменения и реформы в экономике должны произойти в 2018 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, 2018 станет электоральным годом, с новым президентом и правительством страны.

«Будет принята программа мер, позволяющая выйти на траекторию устойчивого высокого роста», — сказал Греф в интервью газете «Ведомости».

Он пояснил, что в настоящее время не может предсказать, какие именно изменения ожидают российскую экономику.

«Не знаю планов президента, но очевидно, что изменения будут. Мы все их ждем. Они нужны как минимум в экономической области, нужны интенсивные реформы», — пояснил руководитель банка.