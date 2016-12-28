Тихая гордость Абэ в Перл-Харборе: Япония продолжит идти путем мира

Перл-Харбор, 28 декабря. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна на протяжении уже 75 лет после Второй мировой войны идет дорогой мира, и впредь будет строго придерживаться этого пути.

«Я как премьер-министр Японии заявляю это перед солдатами, которые покоятся на «Аризоне», перед американским народом, перед людьми всего мира», — сказал японский премьер.

Абэ добавил, что Япония построила свободное и демократическое государство и отказалась от ведения войны.

Он отметил, что как глава правительства Японии скорбит о всех жизнях, унесенных войной, начавшейся в том числе и в Перл-Харборе, подчеркнув, что ужасы войны не должны больше повториться.