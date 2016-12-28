FAN-TV Лента новостей
Рюкзак, полный игрушек, испугал посетителей Trump Tower в Нью-Йорке
Весь мир

Рюкзак, полный игрушек, испугал посетителей Trump Tower в Нью-Йорке

Сегодня 3:16
61

Рюкзак, полный игрушек, испугал посетителей Trump Tower в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 28 декабря. Сотрудникам американской полиции после поступившего звонка об обнаружении подозрительного предмета, пришлось экстренно эвакуировать из здания небоскреба Trump Tower, расположенного в Нью-Йорке, всех сотрудников и посетителей. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Позже выяснилось, что этот предмет не представляет никакой опасности, поскольку им оказался забытый кем-то из посетителей рюкзак, набитый детскими игрушками. Лежал он возле входа в магазин Nike Town, который находится на одном из этажей небоскреба. 

На месте работали сотрудники полиции и пожарные бригады. Всех посетителей и сотрудников быстро вывели из здания, а взрывотехники проверели рюкзак и сообщили, что никакой опасности он не представляет. 

Сообщается, что избранный глава американского государства Дональд Трамп в момент эвакуации не находился в Trump Tower. До инаугурации 20 января башня-небоскреб остается резиденцией миллиардера.

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 27 декабря 2016 22.30: боевики казнили жителя Даръа, смертник ИГ атаковал КПП под Мосулом

Вчера 22:30
311

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Вчера 21:02
535

Новости США: Клинтон заговорила, Трамп разбил мечты Обамы, Мосул и Ракку освободят в 2018-м

Вчера 20:21
870

Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы

Вчера 19:46
233

Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

Вчера 19:30
965
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Тихая гордость Абэ в Перл-Харборе: Япония продолжит идти путем мира

3:34

Не мытьем, так катаньем: Лондон и Париж пытаются давить на Сирию в ООН

3:23

Рюкзак, полный игрушек, испугал посетителей Trump Tower в Нью-Йорке

3:16

Российская хоккейная молодежка разгромила Латвию на чемпионате мира

3:02

Спецслужбам США придется доказывать существование «русских хакеров» в суде

2:55

Тайны Мертвого моря: на дне найдены новые свитки на неизвестном языке

2:51

Без извинений: Обама и Абэ почтили память погибших в Перл-Харборе

2:45

Столетие Октябрьской революции отметят без политики

2:40

Россия потребует от Болгарии объяснений поставок оружия боевикам в Сирии

2:31

СМИ узнали, что именно героин мог убить Джорджа Майкла

2:22

Донбасс: пользователи соцсетей комментируют блокаду, объявленную бойцами АТО

2:18

Стало известно, что стало причиной срочной эвакуации башни Трампа в Нью-Йорке

1:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Тихая гордость Абэ в Перл-Харборе: Япония продолжит идти путем мира
Читать
Закрыть