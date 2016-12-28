Рюкзак, полный игрушек, испугал посетителей Trump Tower в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 28 декабря. Сотрудникам американской полиции после поступившего звонка об обнаружении подозрительного предмета, пришлось экстренно эвакуировать из здания небоскреба Trump Tower, расположенного в Нью-Йорке, всех сотрудников и посетителей. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Позже выяснилось, что этот предмет не представляет никакой опасности, поскольку им оказался забытый кем-то из посетителей рюкзак, набитый детскими игрушками. Лежал он возле входа в магазин Nike Town, который находится на одном из этажей небоскреба.

На месте работали сотрудники полиции и пожарные бригады. Всех посетителей и сотрудников быстро вывели из здания, а взрывотехники проверели рюкзак и сообщили, что никакой опасности он не представляет.

Сообщается, что избранный глава американского государства Дональд Трамп в момент эвакуации не находился в Trump Tower. До инаугурации 20 января башня-небоскреб остается резиденцией миллиардера.