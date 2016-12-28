Не мытьем, так катаньем: Лондон и Париж пытаются давить на Сирию в ООН

Нью-Йорк, 28 декабря. Введение санкций против сирийских компаний и граждан предполагает проект резолюции Совета безопасности ООН, подготовленный Францией и Британией.

Сообщается, что в документе содержится пункт о введении ограничительных мер против одиннадцати сирийских граждан и десяти организаций и компаний Сирии, предположительно имеющих отношение к применению химического оружия в стране.

Также санкциям может подвергнуться научно-исследовательский центр Сирии.

Отмечается, что в случае введения санкций всем странам будет запрещено поставлять правительству Сирии вертолеты, которые могли быть использованы для совершения химических атак.