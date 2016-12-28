Спецслужбам США придется доказывать существование «русских хакеров» в суде

Вашингтон, 28 декабря. Американский журналист Джейсон Леопольд, а также аспирант Массачусетского технологического института Райан Шапиро обратились в суд, потребовав от спецслужб США предоставить им документы по «русским хакерами», которые, якобы, вмешивались в ход президентских выборов.

Ответчиками по иску Леопольда и Шапиро стали ЦРУ, ФБР, министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки. Причиной иска стал тот факт, что спецслужбы проигнорировали из обращение с просьбой предоставить данные о «вмешательстве хакеров из России».

Стоит отметить, что Леопольд неоднократно подавал в суд на американские власти, требуя публикации важной информации.