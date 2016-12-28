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Тайны Мертвого моря: на дне найдены новые свитки на неизвестном языке
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Тайны Мертвого моря: на дне найдены новые свитки на неизвестном языке

Сегодня 2:51
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Тайны Мертвого моря: на дне найдены новые свитки на неизвестном языке

Тель-Авив, 28 декабря. Группа специалистов из Израиля сделала уникальную находку – на дне Мертвого моря на территории пещеры черепов они нашли написанные неизвестным науке современным языком артефакты. Об этом сообщают местные СМИ.

После проведенных анализов, ученые пришли к выводу, что текст написан на арамейском языке или на иврите. Также они не исключают того, что этот язык ранее был неизвестен науке.

Стоит отметить, что ранее исследователи уже находили подобные свитки. Причем сделано это было совершенно случайно. Нашел их местный пастух, который рассказал, что как-то раз он закинул камень вглубь пещеры, а в ответ он услышал подозрительный треск. Выяснилось, что камень попал прямо по кувшину, в котором находились знаменитые свитки Мертвого моря.

Напомним, что в период с 1947 по 1956 года в Иудейской пустыне нашли порядка 870 свитков, многие из которых затем были признаны фактическим аналогом библийских десяти заповедей. Часть находок была сохранена в аутентичном виде, а остальные дошли до нашего времени лишь фрагментарно.
 

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Ксения Бекетова
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