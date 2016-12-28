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Российская хоккейная молодежка разгромила Латвию на чемпионате мира
Спорт

Российская хоккейная молодежка разгромила Латвию на чемпионате мира

Сегодня 3:02
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Российская хоккейная молодежка разгромила Латвию на чемпионате мира

Торонто, 28 декабря. Сборная России по хоккею разгромила сборную Латвии во втором матче на молодежном чемпионате мира.

Матч, прошедший во вторник в Торонто на арене «Эйр Канада» завершился со счетом 9:1 в пользу команды Валерия Брагина.

Первую шайбу матча забросил россиянин Данил Юртайкин  на 6-й минуте встречи. Следом отличились Александр Полунин (13 и 25 минуты), Павел Карнаухов (18 минута встречи), Кирилл Капризов (21, 47 и 57 минуты), Кирилл Беляев (26 минута), Яков Тренин (50 минута).

Первый хет-трик турнира также выполнил капитан российской сборной Кирилл Капризов.

За латышскую сборную шайбу забросил на 24-й минуте встречи Рудольфс Балцерс.

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Ирина Лошкарева
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