Российская хоккейная молодежка разгромила Латвию на чемпионате мира

Торонто, 28 декабря. Сборная России по хоккею разгромила сборную Латвии во втором матче на молодежном чемпионате мира.

Матч, прошедший во вторник в Торонто на арене «Эйр Канада» завершился со счетом 9:1 в пользу команды Валерия Брагина.

Первую шайбу матча забросил россиянин Данил Юртайкин на 6-й минуте встречи. Следом отличились Александр Полунин (13 и 25 минуты), Павел Карнаухов (18 минута встречи), Кирилл Капризов (21, 47 и 57 минуты), Кирилл Беляев (26 минута), Яков Тренин (50 минута).

Первый хет-трик турнира также выполнил капитан российской сборной Кирилл Капризов.

За латышскую сборную шайбу забросил на 24-й минуте встречи Рудольфс Балцерс.