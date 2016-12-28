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Столетие Октябрьской революции отметят без политики
Общество

Столетие Октябрьской революции отметят без политики

Сегодня 2:40
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Столетие Октябрьской революции отметят без политики

Москва, 28 декабря. Российское историческое общество (РИО) провело заседание, на котором обсуждались мероприятия по подготовке столетия со дня Октябрьской революции. Эта дата будет отмечаться исключительно в историческом контексте без политизации, заявил глава управления по общественным проектам администрации президента (АП) Павел Зенькович.  

Главной задачей во время организации памятных мероприятий будет избежать тем, раскалывающих общество, отметили представители партий, принимающих участие в мероприятии. Как сообщает издание «Известия», по распоряжению президента Владимира Путина будет организован специальный комитет, который уже к январе должен будет предоставить план по проведению памятных мероприятий.

 

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Антон Зарубин
#октябрьская революция
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