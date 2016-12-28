Без извинений: Обама и Абэ почтили память погибших в Перл-Харборе

Перл-Харбор, 28 декабря. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Барак Обама и премьер-министр Японии Синдзо Абэ возложили венки в бухте Перл-Харбор на Гавайских островах.

Главы государств почтили память погибших во время Второй мировой войны.

Добавим, что Барак Обама не принес извинений за бомбардировки городов в Японии, так и Синдзо Абэ не извинился за нападение на Перл-Харбор.

Напомним, что жертвами атаки на Перл-Харбор, послужившей поводом для вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну, стали более 2,4 тысячи американцев. Еще более тысячи человек были ранены.

В частности, в ходе нападения ВВС Японии 7 декабря 1941 года на линкоре «Аризона» погибло 1177 человек.