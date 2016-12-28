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СМИ узнали, что именно героин мог убить Джорджа Майкла
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СМИ узнали, что именно героин мог убить Джорджа Майкла

Сегодня 2:22
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СМИ узнали, что именно героин мог убить Джорджа Майкла

Лондон, 28 декабря. Ряд СМИ распространил информацию о том, что именно могло стать причиной смерти знаменитого британского певца Джорджа Майкла. Сообщается, что музыкант мог скончаться от героиновой зависимости. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на источник.

Сообщается, что музыканта ранее несколько раз госпитализировали из-за передозировки этим опасным наркотиком. 

«Он употреблял героин. Думаю, удивительно, что он продержался так долго», – заявил источник.

Стоит отметить, что менеджер Джорджа Майкла ранее заявил, что певец умер в результате остановки сердца, а именно это очень часто происходит с теми, кто употребляет героин. 

Напомним, что 53-летний известный британский исполнитель Джордж Майкл скончался у себя дома в  графстве Оскфордшир на юге Англии в Рождество. 

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Ксения Бекетова
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