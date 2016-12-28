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Россия потребует от Болгарии объяснений поставок оружия боевикам в Сирии
Новости Сирии

Россия потребует от Болгарии объяснений поставок оружия боевикам в Сирии

Сегодня 2:31
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Россия потребует от Болгарии объяснений поставок оружия боевикам в Сирии

Москва, 28 декабря. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у России возникли вопросы к Болгарии в связи с обнаружением склада с боеприпасами болгарского производства в Сирии.

По ее словам, в Алеппо был найден склад боеприпасов террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ) с вооружением, изготовленным в Болгарии. Дипломат отметила, что, по всей видимости, Болгария нелегально торгует оружием по просроченным лицензиям, полученным от СССР.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что речь идет о серьезном вооружении и в больших количествах, добавив, что в сопроводительных документах называются и фирма-производитель, а также фирма-экспортер.

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Ирина Лошкарева
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