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Дежавю Европы: США возвращают «Вулкан» холодной войны
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Дежавю Европы: США возвращают «Вулкан» холодной войны

Сегодня 2:06
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Дежавю Европы: США возвращают «Вулкан» холодной войны

Вашингтон, 28 декабря. Американские военные приняли решение возобновить использование системы дистанционного минирования «Вулкан», которая вышла из применения после завершения Холодной войны. Об этом заявляет Пентагон.

Как сообщает американское оборонное ведомство, «Вулкан» должен стать важным инструментом сдерживания потенциального противника. На боевое дежурство она будет возвращена в 2018 году, сообщает издание «Известия».

«Вулкан» позволяет дистанционно минировать участки, по которым ожидается прохождение крупной группы вражеской бронетехники. Так, вертолет с установленным на нем «Вулканом» в состоянии создать минное поле за несколько минут, используя как противотанковые, так и противопехотные мины.

 

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Антон Зарубин
#пентагон #вулкан
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