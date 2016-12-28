Донбасс: пользователи соцсетей комментируют блокаду, объявленную бойцами АТО

Киев, 28 декабря. Пользователи социальных сетей из Украины обсуждают новость, объявленную бойцами и ветеранами батальона «Донбасс» о начале новой блокады неподконтрольных киевским властям территорий Донбасса.

Сделанное объявление вызвало бурную реакцию украинских пользователей соцсетей. Некоторые из них вспомнили, что подобная акция станет далеко не первой. Другие отметили сомнительность личностей организаторов блокады.

Также пользователи отметили, что блокирование поставок угля в зимний период является плохой идеей, и, скорее всего, пострадают от введенных мер главным образом мирные жители.

Отметим, что сами участники АТО объяснили введение данной меры тем, что ополченцы так и не приступили к обмену пленными по формуле «всех на всех». При этом киевские силовики подчеркивают, что эта блокада, в отличие от предыдущих, является хорошо продуманной, так как они не будут трогать мирных граждан, но твердо настроены добиваться остановки водо- и электроснабжения территорий.