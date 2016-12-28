Стало известно, что стало причиной срочной эвакуации башни Трампа в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 28 декабря. Причиной экстренной эвакуации небоскреба Trump Tower, в котором располагается штаб-квартира бизнес-империи избранного главы американского государства Дональда Трампа, стал оставленный кем-то рюкзак, в котором находились детские игрушки. Об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что сотрудники американской полиции провели срочную эвакуацию всех посетителей и сотрудников из башни Трампа после того, как получили сообщение об обнаружении в здании подозрительного предмета.

Как в свою очередь рассказал представитель правоохранительных органов Стивен Дэвис, рюкзак лежал возле входа в магазин Nike Town, который находится в здании. После осмотра рюкзака команда взрывотехников сообщила о том, что он не представляет опасности.

Известно, что в момент эвакуации Дональда Трампа в башне не было.

