Чижов объяснил, почему ЕС уклоняется от безвизового режима с Украиной

Москва, 28 декабря. Отмена визового режима между Евросоюзом и такими странами как Украина или Грузия не является сейчас приоритетной задачей Брюсселя. Об этом рассказал постоянный представитель России при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.

По его словам, ЕС сейчас не готов расширять список стран, с которыми у него введен безвизовый режим. Несмотря на тесное сотрудничество с Россией, о введении безвизового режима между РФ и ЕС пока речь тоже не идет, однако ожидается, что будет расширена практика выдачи многократных виз, сообщает издание «Известия».

Также он напомнил, что Евросоюз активно внедряет систему ETIAS, которая предусматривает, что даже жители стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, будут обязаны предоставлять свои паспортные данные на платную проверку, а европейский власти оставят за собой право отказать им во въезде.