Россияне ответили, что им важнее — коллектив или зарплата

Москва, 28 декабря. Россияне рассказали экспертам, что их больше демотивирует на работе — заработная плата или климат в коллективе.

Согласно результатам опроса, проведенного аналитиками рекрутингового портала HeadHunter среди 2418 сотрудников российских компаний, больше всего снижению мотивации способствует несогласованность работы между отделами и сотрудниками. Такой ответ дали 54% респондентов, говорится в материале газеты «Известия».

Эксперт карьерного направления HeadHunter Татьяна Канонерова пояснила, что несогласованность действий между отделами является проблемой плохого менеджмента.

В свою очередь, бизнес-тренер Владимир Моженков назвал данный результат позитивной тенденцией, так как сотрудники трезво оценивают причину низкой результативности и думают о судьбе фирмы.