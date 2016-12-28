Срочная эвакуация проведена в башне Трампа в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 28 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки провели срочную эвакуацию всех сотрудников и посетителей из небоскреба «Трамп тауэр», который расположен в Нью-Йорке. Именно в этом здании находится штаб-квартира бизнес-империи избранного главы американского государства Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что самого политика в здании в момент эвакуации не было. В настоящее время о причинах этого инцидента не сообщается.

Стоит отметить, что до инаугурации президента США, которая состоится 20 января, небоскреб «Трамп тауэр» остается постоянной резиденцией республиканца. В здании несут круглосуточную охрану сотрудники Секретной службы США. По периметру дежурят отряды полиции.