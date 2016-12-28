Госдеп назвал обвинения со стороны Эрдогана в поддержке ИГИЛ «нелепыми»

Вашингтон, 28 декабря. Соединенные Штаты не оказывают поддержку «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в России), а борются с ним, поэтому обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес США «нелепы» - с таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

По его словам, у Эрдогана нет никаких основания для его заявления, а обвинения в адрес США являются нелепыми. Тонер напомнил, что США ведут борьбу с террористами не только в Сирии и Ираке, но и в других странах. Также он заявил, что Вашингтон ведет активную работу с Анкарой и продолжает дипломатический диалог.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что обладает неопровержимыми доказательствами того, что США и их партнеры по коалиции поддерживают террористов из ИГИЛ.