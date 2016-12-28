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Госдума освободит продуктовую помощь от налогов
Россия

Госдума освободит продуктовую помощь от налогов

Сегодня 1:37
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Госдума освободит продуктовую помощь от налогов

Москва, 28 декабря. Государственная дума РФ намерена до конца января 2017 года внести поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие уменьшение налоговой нагрузки на производителей, которые отдают стоковую продукцию на благотворительность.

Сообщается, что введение данной меры даст возможность предприятиям отдавать существенно больше продовольственных товаров на благотворительные нужды, так как в этом случае передающая сторона не будет нести никаких затрат ни по налогам, ни по каким-то другим платежам.

Отметим, что указанные поправки будут внесены заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ириной Гехт.

По ее словам, в настоящее время производителям и продавцам проще уничтожить излишки продукции, чем передать их нуждающимся, говорится в материале газеты «Известия».

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Ирина Лошкарева
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