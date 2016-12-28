Десятилетнего мальчика нашли убитым в Москве, начато расследование

Москва, 28 декабря. Тело десятилетнего ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено в квартире одного из домов на Ломоносовском проспекте в российской столице. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

В ведомстве рассказали, что тело убитого мальчика было найдено во вторник вечером, 27 декабря.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств этой трагедии. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего.

