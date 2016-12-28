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«Хезболла» начала ликвидацию полевых командиров в Сирии — СМИ
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«Хезболла» начала ликвидацию полевых командиров в Сирии — СМИ

Сегодня 1:17
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«Хезболла» начала ликвидацию полевых командиров в Сирии — СМИ

Дамаск, 28 декабря. Спецназовцы ливанской группировки «Хезболла» начали точечную ликвидацию полевых командиров в сирийской провинции Идлиб.

Сообщается, что в прошлые выходные спецназ уничтожил троих главарей боевиков. Так, в субботу, в своей машине был взорван Абу Удей, один из полевых командиров исламистской группировки «Ахрар аш-Шам», пишет «Известия».

Также, согласно имеющейся информации, в воскресенье подвергся атаке опорный пункт Свободной сирийской армии около Маарат Харма в результате чего были убиты двое полевых командиров — Ахмад Хатыб и Юнис Зурейк.

По мнению экспертов, ведение подобной тактики даст возможность обойтись без проведения полномасштабной войсковой операции в Идлибе.

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Ирина Лошкарева
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