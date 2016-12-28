Смирение Госдепа: США не возражают против российско-турецких переговоров по Сирии

Вашингтон, 28 декабря. Вашингтон не возражает против переговоров Москвы и Анкары по вопросу урегулирования сирийского кризиса. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

По его словам, в переговорах должны принимать участие все заинтересованные стороны, поэтому факт переговоров России и Турции не является «чем-то, что США осуждали».

Напомним, что ранее министерство иностранных дел России сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону вопросы, касающиеся подготовки встречи оппозиции и сирийского правительства в Астане. Как сообщается, представители США на эту встречу не приглашены.