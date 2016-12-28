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Оправдания Керри: почти бывший госсекретарь поговорит о мире на Ближнем Востоке
Политика

Оправдания Керри: почти бывший госсекретарь поговорит о мире на Ближнем Востоке

Сегодня 1:04
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Оправдания Керри: почти бывший госсекретарь поговорит о мире на Ближнем Востоке

Вашингтон, 28 декабря. Госсекретарь США Джон Керри выступит с речью, главной темой которой станут вопросы мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель Госдепа Марк Тонер.

В Госдепе уточнили, что Керри планирует объяснить позицию США относительно резолюции СБ ООН о запрете поселений израильтян на территории Палестины.

Кроме того, госсекретарь планирует рассказать о своем видении урегулирования конфликта в САР.

Следует отметить, что позиция США по резолюции о переселенческой деятельности Израиля вызвала острую критику израильских властей в адрес уходящей администрации президента США.

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Сергей Свазовский
#марк тонер #джон керри
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