Трамп подбирает подходящего посла в Россию

Вашингтон, 28 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения нового посла в России в 2017 году. При этом он рассматривает эту должность как ключевую в нормализации отношений с РФ, сообщили источники в дипломатических кругах США и руководстве Республиканской партии.

Информированный дипломатический источник сообщил, что Трамп обновляет дипломатический корпус. Ожидается, что будет назначен новый посол в России. Главными кандидатами на этот пост, по мнению источника, являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат, специалист по России Томас Грэм.

Второй источник сообщил «Известиям», что «произойдет смена ответственных лиц не только в Вашингтоне, но и за его пределами».

По данным издания, Дана Рорабахер из всех американских конгрессменов занимает наиболее взвешенную позицию по отношению к России. Ранее он, в частности, заявлял, что не существует угрозы для США от РФ.

Дипломат Томас Грэм является специалистом по России, свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.