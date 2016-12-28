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Трамп подбирает подходящего посла в Россию
Политика

Трамп подбирает подходящего посла в Россию

Сегодня 1:01
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Трамп подбирает подходящего посла в Россию

Вашингтон, 28 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения нового посла в России в 2017 году. При этом он рассматривает эту должность как ключевую в нормализации отношений с РФ, сообщили источники в дипломатических кругах США и руководстве Республиканской партии. 

Информированный дипломатический источник сообщил, что Трамп обновляет дипломатический корпус. Ожидается, что будет назначен новый посол в России. Главными кандидатами на этот пост, по мнению источника, являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат, специалист по России Томас Грэм. 

Второй источник сообщил «Известиям», что «произойдет смена ответственных лиц не только в Вашингтоне, но и за его пределами». 

По данным издания, Дана Рорабахер из всех американских конгрессменов занимает наиболее взвешенную позицию по отношению к России. Ранее он, в частности, заявлял, что не существует угрозы для США от РФ.

Дипломат Томас Грэм является специалистом по России, свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.

комментарии
Олеся Волкова
#дональд трамп
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