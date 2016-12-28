ООН просит сберечь доказательства преступлений террористов в Алеппо

ООН, 28 декабря. Наблюдатели ООН надеются, что доказательства военных преступлений боевиков в районе Восточного Алеппо будут надлежащим образом сохранены, поскольку наблюдатели до сих пор не получили доступ в этот район.

Как сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, у организации пока нет доступа в этот район Восточного Алеппо. Однако существуют доказательства совершенного военного преступления, и ООН ждет, «что они будут надлежащим образом сохранены».

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Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Алеппо обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев.