Скрипачку Сару Чанг обокрали на $12 тысяч - где-то по дороге в Москву

Москва, 28 декабря. Неизвестные ограбили американскую скрипачку Сару Чанг, которая во вторник вечером прилетела в российскую столицу. Инцидент произошел где-то во время перелета. У женщины были похищены вещи и драгоценности на общую сумму порядка 12 тысяч долларов. Об этом рассказали организаторы выступления скрипачки в России.

По их словам, добычей злоумышленников стали вещи и драгоценности, которые скрипачка везла в багаже.

Сообщается, что Чанг совершала перелет из аэропорта Филадельфии и делала пересадку в Лондоне. Организаторы сообщили, что музыкант не знает, в какой именно момент ее обворовали.

В настоящее время американская артистка пишет заявление о произошедшем в полицейском отделении на Большой Дмитровке.

Сара Чанг является самой молодой обладательницей награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl. В Москву скрипачка прилетела для того, чтобы выступить в рамках фестиваля «Новый год в консерватории».

Выступление в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова и под управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева должно состояться в четверг, 29 декабря и пройдет в Большом зале Московской консерватории.

