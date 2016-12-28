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Госдеп поспешил назвать обвинения Эрдогана «нелепыми»
Политика

Госдеп поспешил назвать обвинения Эрдогана «нелепыми»

Сегодня 0:48
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Госдеп поспешил назвал обвинения Эрдогана «нелепыми»

Вашингтон, 28 декабря. Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил США в поддержке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), были названы представителями госдепартамента США «нелепыми».

Как заявил официальный представитель США Марк Тонер, обвинения Эрдогана в адрес США являются «нелепыми».

Напомним, что ранее Эрдоган заявил о том, что у него есть веские доказательства поддержки ИГИЛ со стороны Соединенных Штатов и членов возглавляемой ими коалиции.

 

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Антон Зарубин
#эрдоган #госдеп
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