Госдеп поспешил назвал обвинения Эрдогана «нелепыми»

Вашингтон, 28 декабря. Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил США в поддержке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), были названы представителями госдепартамента США «нелепыми».

Как заявил официальный представитель США Марк Тонер, обвинения Эрдогана в адрес США являются «нелепыми».

Напомним, что ранее Эрдоган заявил о том, что у него есть веские доказательства поддержки ИГИЛ со стороны Соединенных Штатов и членов возглавляемой ими коалиции.