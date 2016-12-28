Госдеп открестился: США не предоставляют сирийской оппозиции ПЗРК

Вашингтон, 28 декабря. США не предоставляют оппозиционным формирования в Сирии переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом заявил представитель государственного департамента Марк Тонер.

В Госдепе добавили, что информация о попадании такого оружия оппозиции вызывает обеспокоенность американских властей.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонную беседу с американским коллегой Джоном Керри. Лавров предупредил Керри об опасностях, которыми чреваты поставки вооружений антиправительственным формированиям в САР.