Минобороны: данные самописца Ту-154 сузили перечень версий катастрофы

Москва, 28 декабря. Первичный анализ данных с бортового самописца Ту-154 позволили сократить количество версий крушения самолета. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что окончательные выводы государственная комиссия сделает лишь после всестороннего изучения всех имеющихся фактических данных.

Накануне в ходе поисковых работ был обнаружен крупный фрагмент авиалайнера Ту-154. Кроме того, удалось найти несколько меньших по размеру обломков воздушного судна.