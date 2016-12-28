Следователи начали выяснять обстоятельства падения москвички в мусоропровод

Москва, 27 декабря. Московские следователи начали выяснять обстоятельства, при которых пятнадцатилетняя девушка упала в мусоропровод многоэтажки на северо-западе столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что девушка, находясь на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Фомичевой, упала в мусоропровод. На место происшествия прибыли спасатели, которые смогли извлечь ее из мусоропровода и передать бригаде врачей. У пострадавшей был диагностирован перелом ноги, сейчас ей оказывают помощь в Седьмой городской больнице.

Как отметили в Следственном комитете, сейчас ведомство проводит доследственную проверку обстоятельств этого происшествия.