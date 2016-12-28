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ЦБ предсказывает стабильный курс рубля «при любом сценарии»
Экономика

ЦБ предсказывает стабильный курс рубля «при любом сценарии»

Сегодня 0:19
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ЦБ предсказывает стабильный курс рубля «при любом сценарии»

Москва, 28 декабря. Банк России ожидает стабильный курс рубля при любом сценарии развития макроэкономической ситуации в РФ, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, чем ниже мировые цены на нефть, тем слабее курс рубля. Однако эта зависимость стала меньше: «при том же изменении цен на нефть рубль у нас реагирует в два раз меньше». 

«Мы в любом сценарии не ожидаем каких-то потрясений, потому что плавающий курс — амортизатор внешних шоков», — сообщил глава ЦБ в интервью телеканалу «Россия 1».

Согласно оценкам Банка России, когда инфляция в РФ выйдет на устойчивый уровень 4%, ключевая ставка может опуститься до 6,5-7%. В настоящее время ключевая ставка составляет 10% годовых. 

комментарии
Олеся Волкова
#эльвира набиуллина
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