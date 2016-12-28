Правительство РФ одобрило продление льгот для российских IT-компаний

Москва, 28 декабря. Льготы по взносам в страховые фонды для IT-компаний будут продлены до 2023 года. Соответствующий законопроект был одобрен правительством России. Об этом сообщает официальный сайт кабинета министров.

Российские организации, которые работают в сфере информационных технологий, получат продление льготного тарифа для страховых взносов в Пенсионный фонд. Соответствующий законопроект был одобрен 19 декабря 2016 комиссий правительства РФ по законопроектной деятельности.

Напомним, что о необходимости предоставить льготы российским IT-компаниям заявил президент Владимир Путин в начала декабря.