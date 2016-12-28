Власти Черногории объявили двух граждан России в международный розыск

Подгорица, 28 декабря. В Черногории объявлены в розыск два российских гражданина и трое сербов, которые подозреваются в том, что принимали участие в подготовке путча на парламентских выборах. Об этом во вторник сообщили в Спецпрокуратуре Сербии.

Отметим, что в первых числах декабря сербская газета Dnevne novine писала о том, что власти Черногории объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а еще двух граждан Сербии. Все они подозреваются в том, что пытались устроить вооруженный государственный переворот на парламентских выборах, которые состоялись в стране 16 октября. В минувший вторник Спецпрокуратура официально подтвердила эту информацию.

