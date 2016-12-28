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Сирия: Алеппо привыкает к тишине
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Сирия: Алеппо привыкает к тишине

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Сирия: Алеппо привыкает к тишине

Дамаск, 28 декабря. В провинции Алеппо интенсивность обстрелов со стороны боевиков снизилась — до 7 за сутки.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенный пункт Джамария Харба Эль-Захра и квартал Ашрафия в провинции Алеппо, а также населенный пункт Икко в провинции Латакия.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Ашрафия, «1070», «3000», Дахия аль Асад и район высоты с отметкой «452» в городе Алеппо.

Боевики предпринимали артиллерийские обстрелы также в провинциях Хама и Латакия: в Хаме террористы обстреляли населенные пункты Корназ и Суран.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили, отмечает российский центр по примирению враждующих сторон в САР.

 

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Алексей Громов
#сирия #алеппо #вкс рф #ввс сирии #сар
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