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Россия надеется, что Трамп изменит политику США в отношении Афганистана
Политика

Россия надеется, что Трамп изменит политику США в отношении Афганистана

Вчера 23:57
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Россия надеется, что Трамп изменит политику США в отношении Афганистана

Москва, 27 декабря. Россия ожидает, что избранный президент США Дональд Трамп изменит политику своей страны в отношении Афганистана, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В интервью Anadolu Ajans Кабулов заявил, что российская сторона ожидает, что Трамп «разработает новый американский подход к Афганистану». 

«Давайте посмотрим, как новый президент Трамп сформулирует свою афганскую политику. Тогда и будем давать оценки», — подытожил он.

Кабулов напомнил, что за прошедшие 15 лет Штаты потратили в Афганистане почти 1 трлн долларов. При этом результаты можно оценить как негативные. 

комментарии
Олеся Волкова
#дональд трамп #замир кабулов
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