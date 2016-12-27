FAN-TV Лента новостей
Мексиканский суд  дал 124 года тюрьмы за убийство ребенка и женщины
Весь мир

Мексиканский суд  дал 124 года тюрьмы за убийство ребенка и женщины

Вчера 23:58
44

Мексиканский суд  дал 124 года тюрьмы за убийство ребенка и женщины

Мехико, 27 декабря. Уголовный суд тюрьмы «Орьенте» приговорил к 124 годам лишения совбоды гражданина Кубы, виновного в убийстве женщины и ребенка. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

Преступление было совершено еще в 2008 году, после чего злоумышленник несколько лет скрывался от правосудия.

Следствие установило, что мужчина заехал к своей знакомой в ноябре 2008 года. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина нанес хозяйке ряд ударов ножом.

Дети женщины и горничная кинулись на помощь, и тоже были ранены. В результате инцидента погибли горничная и один из детей.

Ранее сообщалось об изнасиловании и убийстве дочери чиновника Еврокомиссии беженцем из Афганистана.

комментарии
Сергей Свазовский
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 27 декабря 2016 22.30: боевики казнили жителя Даръа, смертник ИГ атаковал КПП под Мосулом

Вчера 22:30
214

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Вчера 21:02
446

Новости США: Клинтон заговорила, Трамп разбил мечты Обамы, Мосул и Ракку освободят в 2018-м

Вчера 20:21
693

Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы

Вчера 19:46
209

Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

Вчера 19:30
868
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия: боевики обостряют ситуацию в Дамаске

0:02

Мексиканский суд  дал 124 года тюрьмы за убийство ребенка и женщины

23:58

Россия надеется, что Трамп изменит политику США в отношении Афганистана

23:57

Греф: Российскую экономику в 2017 году не ждут «черные лебеди»

23:50

Новый «враг»: СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд на Украину

23:39

Ученые узнали, какие страшные вирусы побеждают бананы

23:37

Использование имени Фиделя Кастро на Кубе стало вне закона

23:35

Скончалась французская комедийная актриса Клод Жансак

23:35

Пророчества Forbes для России в 2017 году: победы, победы...

23:30

АвтоВАЗ выпустит внедорожник на биотопливе LADA 4х4 CNG в 2017 году

23:21

Систему обнаружения «свой-чужой» Ту-154 нашли в Черном море

23:16

Упавшая в мусоропровод москвичка пролетела семь этажей и выжила

23:15
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия: боевики обостряют ситуацию в Дамаске
Читать
Закрыть