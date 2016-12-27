Мексиканский суд  дал 124 года тюрьмы за убийство ребенка и женщины

Мехико, 27 декабря. Уголовный суд тюрьмы «Орьенте» приговорил к 124 годам лишения совбоды гражданина Кубы, виновного в убийстве женщины и ребенка. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

Преступление было совершено еще в 2008 году, после чего злоумышленник несколько лет скрывался от правосудия.

Следствие установило, что мужчина заехал к своей знакомой в ноябре 2008 года. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина нанес хозяйке ряд ударов ножом.

Дети женщины и горничная кинулись на помощь, и тоже были ранены. В результате инцидента погибли горничная и один из детей.

Ранее сообщалось об изнасиловании и убийстве дочери чиновника Еврокомиссии беженцем из Афганистана.