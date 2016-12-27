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Греф: Российскую экономику в 2017 году не ждут «черные лебеди»
Экономика

Греф: Российскую экономику в 2017 году не ждут «черные лебеди»

Вчера 23:50
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Греф: Российскую экономику в 2017 году не ждут «черные лебеди»

Москва, 27 декабря. Появление так называемых «черных лебедей» – непредсказуемых критических событий – в политике и экономике в наступающем году маловероятно. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, он не ожидает появления «черных лебедей» в этом году. Он отметил, что падение цен на сырьевые товары маловероятно, так как они уже низкие.  «Ценам на алюминий некуда опускаться. Уголь может подешеветь, но он значительно подорожал в этом году, и ему есть куда падать», – заявил Греф. Цена на нефть, по его словам, может опустится до 45 долларов, однако российский бюджет к этому готов и «шока не случится».

Так же он выразил надежду на стабилизацию геополитической ситуации. Ожидания от 2017 года он назвал «достаточно позитивными».

 

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Антон Зарубин
#греф
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