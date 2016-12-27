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Ученые узнали, какие страшные вирусы побеждают бананы
Общество

Ученые узнали, какие страшные вирусы побеждают бананы

Вчера 23:37
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Ученые узнали, какие страшные вирусы побеждают бананы

Москва, 27 декабря. Группа международных ученых провела множество различных исследований, благодаря которым выяснилось, что такой любимый всеми фрукт как банан обладает очень полезным свойством – он способен бороться с опасными вирусными заболеваниями. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

По результатам своих работ исследователи пришли к выводу, что бананы способны помочь в борьбе с такими опасными болезнями, как ВИЧ, гепатит С и грипп.

Добровольцы, принявшие участие в исследованиях, каждый день употребляли в пищу этот фрукт. Сразу 26 ученых наблюдали за состоянием испытуемых. В результате выяснилось, что в бананах есть некий белок H84T, который препятствует попаданию вирусов в клетки человеческого организма. 

Авторы этого исследования заявили, что систематическое употребление бананов способствует легкому выздоровлению от вирусных заболеваний, например от гриппа. На основе же чудодейственного бананового белка H84T специалисты собираются начать выпускать медицинские препараты.
 

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Ксения Бекетова
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