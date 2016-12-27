Скончалась французская комедийная актриса Клод Жансак

Париж, 27 декабря. В возрасте 89 лет скончалась известная французская актриса комедийного жанра Клод Жансак. Об этом передают европейские СМИ.

Как рассказал сын актрисы, актриса снималась в кино до самого конца. Смерть настигла ее во сне в ночь на вторник, сообщает Газета.ru

Первым фильмом Клод Жансак стала лента режиссёра Саша Гитри «Жизнь порядочного человека» (1952), где актриса исполнила роль горничной Эвелин. В 1966 году сыграла в фильме Жана Делануа «Итальянская любовница / Султаны». С 1952 года — актриса парижских театров. В комедиях она играла преимущественно дуэтом с Луи де Фюнесом.