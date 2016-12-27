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Новый «враг»: СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд на Украину
Украина

Новый «враг»: СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд на Украину

Сегодня 23:39
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Новый «враг»: СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд на Украину

Киев, 27 декабря. Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд на территорию страны рэперу из России Левану Горозия, известному под сценическим псевдонимом L'One. О запрете стало известно благодаря записи на странице Facebook депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка.

Сообщение народного избранника выглядит чрезвычайно грозно. Парасюк считает, что запрет на въезд рэпера остановил «российскую пропаганду». И вообще, никому не позволено «незаконно въезжать на украинский Крым», — заключил депутат.

К записи в популярной социальной сети размещены соответствующие документы СБУ,  - передает Газета.ru.

Ранее сообщалось, что на протяжении 2016 года во въезде на Украину было отказано 6 тысячам россиян.

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Сергей Свазовский
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