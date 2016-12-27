Киев, 27 декабря. Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд на территорию страны рэперу из России Левану Горозия, известному под сценическим псевдонимом L'One. О запрете стало известно благодаря записи на странице Facebook депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка.

Сообщение народного избранника выглядит чрезвычайно грозно. Парасюк считает, что запрет на въезд рэпера остановил «российскую пропаганду». И вообще, никому не позволено «незаконно въезжать на украинский Крым», — заключил депутат.

К записи в популярной социальной сети размещены соответствующие документы СБУ, - передает Газета.ru.

Ранее сообщалось, что на протяжении 2016 года во въезде на Украину было отказано 6 тысячам россиян.