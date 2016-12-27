Использование имени Фиделя Кастро на Кубе стало вне закона

Гавана, 27 декабря. Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы на заключительной в уходящем году сессии приняли закон, регламентирующий использование имени и изображения команданте Фиделя Кастро.

В частности, теперь будет запрещено использовать имя команданте «в наименованиях учреждений, площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград, почетных титулов или заслуг».

Помимо этого, введен запрет на изображение Кастро при возведении памятников, установки бюстов, статуй, памятных досок и т. п. В коммерческих целях запрещено любое упоминание команданте.

Отмечается, что подобные ограничения приняты согласно последней воле Фиделя Кастро, ушедшего из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет.