АвтоВАЗ выпустит внедорожник на биотопливе LADA 4х4 CNG в 2017 году

Москва, 27 декабря. Крупнейший отечественный концерн АвтоВАЗ в 2017 году выпустит автомобиль LADA 4х4. Это пятидверный внедорожник с битопливной модификацией.

Заправлять его можно будет как бензином, так и газом. За счет этого запас хода удалось увеличить до тысячи километров, то есть вдвое.

Создатели обещают, что новый внедорожник будет весьма экономичен в обслуживании. Максимальная скорость новинки будет несколько ниже, чем у предшественников — 123 км/ч.

Впрочем, незначительное понижение этого показателя не столь существенно, если принять во внимание экономичность модели.

Ранее сообщалось о намерении АвтоВАЗа создать новый мотор для Chevrolet NIVA.