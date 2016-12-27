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АвтоВАЗ выпустит внедорожник на биотопливе LADA 4х4 CNG в 2017 году
Общество

АвтоВАЗ выпустит внедорожник на биотопливе LADA 4х4 CNG в 2017 году

Сегодня 23:21
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АвтоВАЗ выпустит внедорожник на биотопливе LADA 4х4 CNG в 2017 году

Москва, 27 декабря. Крупнейший отечественный концерн АвтоВАЗ в 2017 году выпустит автомобиль LADA 4х4. Это пятидверный внедорожник с битопливной модификацией.

Заправлять его можно будет как бензином, так и газом. За счет этого запас хода удалось увеличить до тысячи километров, то есть вдвое.

Создатели обещают, что новый внедорожник будет весьма экономичен в обслуживании. Максимальная скорость новинки будет несколько ниже, чем у предшественников  — 123 км/ч.

Впрочем, незначительное понижение этого показателя не столь существенно, если принять во внимание экономичность модели.

Ранее сообщалось о намерении АвтоВАЗа создать новый мотор для Chevrolet NIVA.

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Сергей Свазовский
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