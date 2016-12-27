Пророчества Forbes для России в 2017 году: победы, победы...

Вашингтон, 27 декабря. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также энергетические сделки с Японией и Катаром свидетельствуют о том, что в 2017 году Россия будет играть ключевую роль в дипломатической сфере. Об этом пишет американский финансово-экономический журнал Forbes.

«В будущем году миллиарды долларов будут перемещаться между Японией и Россией, и они будут потрачены на шельфовую добычу, строительство еще одного завода по производству сжиженного газа на Сахалине и газопровода до острова Хоккайдо», — говорится в материале.

Также отмечается, что избрание Дональда Трампа президентом США и выдвижение бывшего главы компании Exxon Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, откроют для России новые политические и экономические перспективы.